Fyzické testy nanečisto v Mostě

Veřejnost měla poprvé možnost vyzkoušet si fyzické testy na (ne)čisto, které jsou součástí přijímacího řízení k Policii České republiky. V neděli odpoledne palubovku mostecké sportovní haly obsadili policisté a registrovaní zájemci. Tímto děkujeme vedení „Sportovní haly“ za jedinečnou příležitost uskutečnit tuto pilotní akci. Poděkování patří i hráčkám skvělého házenkářského týmu Černí andělé, které byly přítomným podporou. Účastníci měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si různé disciplíny a otestovat svou fyzickou kondici. Akce přilákala nadšence různých věkových kategorií a byla to kombinace mužů a žen. Organizátoři z policejních řad si účast pochvalovali. Skvělé bylo i nadšení, s jakým se účastníci do testů pustili. Událost proběhla v přátelské atmosféře. Kromě samotných testů měli zájemci možnost získat veškeré informace, které je zajímaly. Ať už se dotazovali k podmínkám přijímacího řízení nebo přímo z výkonu služby, vše bylo ochotně zodpovězeno. Všechny sportovce uvítal a povzbudil svými slovy ředitel územního odboru Most pan plukovník Jiří Volprecht. Z jeho rukou si všichni převzali i drobný dárek s policejní tématikou. Touto akcí se snaží policisté přilákat nové muže a ženy do svých řad. Mezi disciplíny patří kliky, celo motorický test, člunkový běh 4×10 metrů a běh na kilometr. Ačkoliv na venkovní běh počasí nepřálo, k vidění byly zajímavé výsledky. Ke splnění bylo potřeba nasbírat 36 bodů. To zvládlo 19 cvičenců z 25 přítomných. Ti úspěšní si převzali certifikát, který platí 18 měsíců. Potenciální zájemci o povolání mají v případě zájmu tuto část přijímacího řízení splněnou. Všem gratulujeme a pevně věříme, že ostatní do příští příležitosti dostatečně natrénují.