Golfová soutěž žen má vítězky

V neděli 23. 7. 2017 skončila posledním soutěžním kolem ligová soutěž družstev žen.

Po skvělém sportovním i taktickém výkonu obsadily reprezentantky I. Golf Club Most výtečné 5. pořadí, tedy pouze jediné místo za play-off, ale zároveň daleko od nebezpečí bojů o záchranu v play-out.

Předchozí kola i páteční výsledky zajistily našim hráčkám účast v bojích o 5. až 8. místo, sobotní skóre 3:0 je poslalo do bojů o 5. a 6. místo a nedělní výsledek 2,5:0,5 stanovil konečné 5. místo, které je historicky nejlepším umístěním.

Jedná se o mimořádný sportovní výsledek, kterého naše ženy dosáhly v konkurenci klubů disponujících řádově větší členskou základnou, rozpočty či tréninkovým zázemím.

Mimo výtečný sportovní výsledek dosažený srdcem, nadšením a nasazením, přineslo družstvo ve složení Martina Mannová (kapitánka), Libuše Prachařová, Irena Kalinová, Natália Marinkovová, Veronika Kalinová a Viktorie Sasová do klubové pokladny i téměř 70 tis. Kč, které poslouží k dalšímu rozvoji klubu.

Libuše Prachařová, předsedkyně STK