Golfový klub chystá Povánoční turnaj a Novoroční odpal

Golfové hřiště je otevřené do pátku, pak se na něm chystá Povánoční turnaj, golfisty čeká i Novoroční odpal a od druhého ledna již bude opět standardní provoz.

Do pátku 30. prosince je golfové hřiště, driving i klubovna otevřena od 10 do 15 hodin. V sobotu 31. prosince bude vše připravené pro tradiční Povánoční turnaj, na který se zájemci ještě mohou přihlásit na < http://cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=487126538 >.

„Noc z 31. prosince na 1. ledna přináší magickou možnost rekapitulovat ve starém roce a během pár vteřin plánovat v roce novém. K plánování často patří i golfová předsevzetí, ale jen málo kdo ví, že podle znalců sezonu zásadně ovlivňuje první golfová rána, kterou na Nový rok provedete,“ říká Jiří Mann, prezident I. Golf Clubu Most a pokračuje: „I v letošním roce uděláme vše pro to, aby start do sezony byl bezproblémový – příjemně vytopená klubovna, sváteční atmosféra, oběd, pití, přítomnost přátel a známých, připravené míčky i týčka a zametené podložky – úspěšné ráně nemůže nic zabránit.“

Tradiční Novoroční odpal v neděli 1. ledna začíná v 11 hodin. Přihlašování na < http://cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=502018333 >.

V případě výrazné změny počasí a ochlazení bude hřiště zcela uzavřeno. Aktuální stav je možné ověřit na telefonu 776 832 891 nebo na www.golfmost.cz .

Od pondělí 2. ledna 2017 bude zahájen standardní provoz hřiště, klubovny i tréninkových ploch.