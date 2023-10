Hasiči budou zkoušet, jak dopravit vodu z jezera na skládku Celio

Hasičský záchranný sbor územní odbor Most ve spolupráci s HZS Středočeského a Libereckého kraje a společností CELIO, pořádá ve středu 15. listopadu od 9 do 14 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení má ověřit dálkovou dopravu vody od jezera Most speciálními čerpadly na velkou vzdálenost směrem ke skládkovému komplexu společnosti CELIO.

Po celou dobu tohoto cvičení, bude Policie ČR a Městská policie Most regulovat provoz silnice III/2565 mezi obcemi Braňany, Mariánské Radčice, Kopisty a na cyklostezce kolem jezera Most.

„Prosíme občany, kteří budou procházet či projíždět místy, kde bude cvičení probíhat, aby dbali zvýšené pozornosti. V oblasti cvičení bude na určitých místech silnice a na cyklostezce položeno hadicové vedení a bude se zde pohybovat velké množství zasahujících složek IZS s technikou,“ vyzývají hasiči.