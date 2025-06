HC VERVA Litvínov má nového útočníka, je z Finska

HC VERVA představila posilu pro nadcházející extraligový ročník. Do litvínovského týmu přichází finský útočník Markus Hännikäinen, hráč s bohatou kariérou v Evropě i zkušenostmi z NHL, kde nastoupil k 91 utkáním za Columbus Blue Jackets.

Dvaatřicetiletý levý křídelník začal profesionální kariéru ve finském JYP Jyväskylä. V roce 2015 podepsal smlouvu s Columbusem a následující čtyři sezóny strávil v organizaci Blue Jackets. V NHL odehrál téměř stovku zápasů a současně působil i v AHL, kde sbíral pravidelně body v dresu Cleveland Monsters a odehrál i 7 zápasů za Tucson Roadrunners.

Po návratu do Evropy oblékal dvě sezóny dres Jokeritu v KHL, poté odešel do švédské SHL (Linköping HC) a poslední dvě sezóny strávil v německé DEL v týmu Adler Mannheim. Hännikäinen je typ hráče, který dokáže spojit tvrdou práci v defenzivě s ofenzivní podporou. Vyznačuje se důrazem, dobrým bruslením a zkušenostmi z těžkých ligových zápasů. „Přivádíme hráče, který má za sebou téměř sto zápasů v NHL a zkušenosti i ze silných evropských soutěží. Markus je komplexní útočník, který má jasně definovaný styl a zároveň přináší do týmu profesionální přístup a pracovní morálku,“ uvedl generální ředitel Pavel Hynek.

Foto zdroj: Adler Mannheim