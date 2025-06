Rýsuje se program Mostecké slavnosti

Největší a nejnavštěvovanější mostecká akce – Mostecká slavnost už má naprosto jasné kontury. Program dvoudenní hudební, i když nejen hudební slavnosti, která našla stálé místo v okolí děkanského kostela, zveřejnilo město během víkendu.

Nechybí na něm slavné kapely či interpreti jako například kapela Kryštof, No Name, O5 a Radeček nebo Ben Cristovao. Jako tradičně se uskuteční v první polovině září, letos ve dnech 12. a 13. 9., a to dokonce na čtyřech pódiích. Každý si podle svého hudebního vkusu najde to své. Kromě zvučných jmen vystoupí i místní muzikanti. Program je naplánován po oba dva dny do půlnoci s tím, že v sobotu u třetí stage na program naváže afterparty.

Mosteckou slavnost pořádá město Most. Hlavním partnerem akce jsou Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Akci podpořil také Ústecký kraj a další subjekty.