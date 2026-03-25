Hejtman přivítal v regionu švýcarského velvyslance

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přijal na krajském úřadě velvyslance Švýcarské konfederace v České republice J. E. p. Urse Beata Buchera. Setkání se uskutečnilo na základě podnětu Velvyslanectví Švýcarské konfederace v rámci návštěvy velvyslance v regionu.
Zdvořilostní schůzka byla zaměřena především na vzájemné seznámení a obecnou diskusi o Ústeckém kraji. Hlavními tématy byly specifika regionu, jeho současné výzvy i příležitosti pro další rozvoj, včetně možných oblastí spolupráce.
Konkrétně hejtman a velvyslanec debatovali o vzdělávání a jeho specifikách, propojení vzdělávání s pracovním trhem, transformaci, kterou Ústecký kraj prochází, těžbě lithia jako strategické suroviny i o ochraně přírody a možnostech její podpory prostřednictvím Švýcarských fondů. Součástí návštěvy bylo také slavnostní podepsání velvyslance do pamětní knihy kraje a výměna darů. Hejtman předal panu velvyslanci regionální produkty, včetně vína a tradičních potravin, a šperk z českého granátu.
V rámci návštěvy města Ústí nad Labem velvyslanec zavítal na krajské Gymnázium Jateční, kde diskutoval s žáky o švýcarské demokracii. Program dále pokračuje návštěvou Oblastního muzea v Ústí nad Labem a výstavy Naši Němci.