Město Most vyzývá veřejnost ke spolupráci při hlášení uhynulých holubů

Výzva města Mostu občanům
Město Most eviduje v posledních dnech zvýšený úhyn holubů a v této souvislosti žádá občany o spolupráci. Vzhledem k rozsahu úhynů, které zasahují centrum města i sídliště, je spolupráce veřejnosti klíčová, aby se zabránilo hromadění uhynulých zvířat na veřejných prostranstvích.
Nálezy uhynulých holubů je možné hlásit na dispečink Technických služeb Most na telefonním čísle 606 600 267. Na uvedené číslo lze zasílat také fotografie, které by měly zachycovat umístění nálezu.
Prosíme zároveň o uvedení co nejpřesnější lokality, například názvu ulice nebo bližšího popisu místa.
Pomozte nám situaci řešit: hlaste, foťte a upřesněte místo nálezu.
Děkujeme za spolupráci a ohleduplnost.
Statutární město Most