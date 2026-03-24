Zapomenutá sbírka z Bohosudova znovu vypráví v mosteckém muzeu

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bohosudov a Biskupstvím litoměřickým výstavu, která poprvé představí 10. dubna v 17 hodin téměř zapomenutou sbírku Misijního muzea v Bohosudově, její osudy a osudy předmětů a lidí s ní spojených.

Sbírka, která před sto lety tvořila Misijní muzeum v Bohosudově, byla na dlouho umlčena. Dnes se vrací jako tiché svědectví setkávání kultur a příběhů předmětů, lidí a putování. Výstava veřejnosti poprvé přestavuje soubor předmětů, které ve 30. letech 20. století tvořily základ muzea založeného Kněžským misijním spolkem litoměřické diecéze. Artefakty z různých koutů světa, coby doklady misijní činnosti, dnes nevystupují jako exotické kuriozity, ale jako nositelé konkrétních příběhů lidí, cest a setkávání kultur. Projekt sleduje osudy sbírky i její proměnlivou interpretaci v čase a evropském kontextu. Zároveň připomíná osudy severočeských jezuitských misionářů a jezuitskou kolej tohoto významného poutního místa.

Zapůjčené exponáty byly převezeny z Bohosudova na konci minulého roku a v lednu do Oblastního muzea a galerie v Mostě a právě procházejí citlivou konzervátorskou péčí a konzervátorů OMGM. Každý předmět v sobě nese otisk času, vzdálených krajů i lidských osudů – a často i tajemství: k čemu vlastně sloužil.

Doprovodný program

Přednášky

Úterý 12. 5. od 17:00 Pavel Zavadil: ČEŠTÍ JEZUITÉ OBJEVUJÍ NOVÝ SVĚT

Autor stejnojmenné knihy, historik a klasický filolog, Pavel Zavadil povypráví o své cestě za objevováním tématu misionářských cest českých jezuitů v době baroka. Poprvé v historii přeložil a vydal dopisy misionářů z Ameriky a Tichomoří. Dopisy jsou exotickou perlou českého barokního písemnictví.

Čtvrtek 28. 5. od 17:00 Jiří Šlajsna: MEZI NEBEM, VÍROU A OCEÁNEM

Přednáška mosteckého historika Jiřího Šlajsny naváže na Pavla Zavadila a vysvětlí misijní činnost českých a moravských jezuitů v 16. až 18. století v domácím prostředí, tak i v rámci zahraničních misií po celém světě. Misijní činnost českých a moravských jezuitů je dnes chápána nejen jako nástroj církevní politiky, ale také jako významný fenomén kulturní výměny a raně novověké globalizace.

vygenerovanž AI_obrazek ambitStředa 10. 6. od 17:00 Marie Imbrová: PŮSOBENÍ BISKUPA IGNÁCE ARNOŽE V RHODESII

Afrikanistka Marie Imbrová nás seznámí s osudem podmokelského rodáka Ignáce Arnože. Česko- německý kněz se před téměř sto lety stal biskupem v Bulawayu v dnešním Zimbabwe a do misijního muzea v Bohosudově věnoval artefakty, které můžete vidět na výstavě.

Edukační programy pro školy:

K výstavě budou nabízeny edukační programy pro MŠ a ZŠ a komentované prohlídky s autory pro střední školy. V edukačních programech se děti budou zamýšlet nad otázkami: Jaká by byla tvoje mise? Proč by ses vydal dnes na cestu ty? Co bys chtěl vyprávět světu? Co by sis zabalil do batohu, kdybys musel pěšky dojít do Itálie? Jak by ses zabavil na dlouhé cestě lodí? Co bys chtěl objevovat? Jak by vypadal tvůj příbytek na cestách? Co by si zanechal v časové schránce jako vzkaz pro další generace? Z kreativní části si děti odnesou suvenýr a ti starší i svou časovou schránku.

Muzejní noc 2026

Pátek 15. 5. od 16:00 do 21 hodin

V rámci Muzejní noci 2026 se uskuteční komentované prohlídky k výstavě za účasti autorů a kurátorů a program koncipovaný pro širokou veřejnost s tématikou objevování zámořských misí a tajemných dálek. (Sbírka, která byla po desetiletí skrytá očím veřejnosti, znovu ožívá. Každý předmět v sobě nese otisk času, vzdálených krajů i lidských osudů – a často i tajemství: k čemu vlastně sloužil?)

Plak†t A5Autory výstavy jsou Ludmila Škrabáková (kurátorka etnografie OMGM),  Jiří Šlajsna (historik OMGM), Jan C. Löbl (architekt výstavy, vedoucí Katedry designu UJEP)

