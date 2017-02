Hokejisté Mostu jsou více jak krůček od sestupu z první ligy. Teď je čeká play out

Mostečtí hokejisté nezvládli dvě poslední utkání základní části WSM ligy proti Kadani a Frýdku-Místku, po kterých ztrácí na záchranu v druhé nejvyšší soutěži třináct bodů.

V následné sérii utkání play out jich je ve hře osmnáct. To znamená, že teoretická naděje, byt jen malá, na záchranu v soutěži stále ještě žije. Situace je víc než kritická a sestup se neodvratitelně blíží. To ví také mladý útočník Martin Havelka, který v rozhovoru na klubovém webu hovoří o tom, že je potřeba makat do poslední vteřiny a doufat. „Rozhodně to nemáme ve svých rukách,“ říká Havelka se smutným hlasem.

Jste v těžké situaci, jak to vidíte?

Ještě není úplný konec, ale už je to kritické. Nám, jako hráčům, nezbývá nic jiného, než odmakat každý zápas na sto procent, proto tu jsme, ať je situace jakákoliv.

V play out vás čekají ještě dva zápasy s předposlední Kadaní, stačí jedna chyba a je po všem…

To určitě ano. Jenom s tím rozdílem, že stačí jediná chyba v jakémkoliv zápase, a je po všem. I ta malinká naděje se rázem rozplyne.

Pokud by to nevyšlo a Most sestoupil, co se bude dít?

Tak to nemám vůbec páru. Zkusíme vyhrát všechny zápasy a doufat v zaváhání Kadaně, to jediné můžeme udělat, a pak doufat.