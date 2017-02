Mezinárodní den mateřského jazyka

Na 21. února připadá symbolický svátek, který oslavuje jazykovou rozmanitost a poukazuje na malé jazyky, kterým hrozí zánik.

21. února 1952 bylo v Pákistánu brutálně potlačeno hnutí za bengálský jazyk. Přesto bengálština zůstala 5. – 6. nejpoužívanějším jazykem světa, jímž mluví na 230 milionů mluvčích. Připomínkou incidentu a symbolickým svátkem světového jazykového bohatství je právě tento den, který byl v roce 1999 organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním dnem mateřského jazyka.

Zanikajícím jazykem je na našem území např. romština (mj. jazyk příbuzný s bengálštinou). Počet mluvčích romštiny se totiž zdaleka nerovná počtu Romů.

UNESCO také vytvořilo Atlas ohrožených jazyků. Údajně každé dva týdny s posledním mluvčím zahyne alespoň jeden další jazyk. Kolik jich ze stávajících zhruba 6 900 jazyků přežije třeba do konce století?

PROČ HROZÍ AŽ POLOVINĚ JAZYKŮ ZÁNIK? Mluvčí malých jazyků často přebírají jazyky silnějších populací. Např. proto, že je to jediná možnost jak komunikovat s úřady v jejich regionu, nebo možnost, jak si přečíst noviny.

CÍLEM Mezinárodního dne mateřského jazyka je chránit jazykovou různorodost světa a zamezit zániku malých jazyků. Lidé by si měli uvědomit, že jazyky jsou součást společného dědictví lidstva.

Spisovná čeština a její současná role ve společnosti…

„Je to významný atribut národa, je to hodnota, která národní společenství stmeluje. Její význam spočívá i v tom, že je to jazyk školního vzdělávání, vědy a médií. Je zkrátka prestižní a reprezentativní záležitostí. Pokud bychom to měli doložit příkladem z běžného života, všimněte si, že když vám někdo bude chtít něco prodat, tak s vámi bude mluvit vybranou, spisovnou češtinou, a tím se bude snažit vzbudit ve vás důvěru. Spisovná čeština je kód, který vzbuzuje dojem prestiže a důvěryhodnosti.“