Parkoviště je lidem trnem v oku

Složitou situaci s nedostatkem parkovacích míst řeší město Meziboří. Na nejbližším jednání zastupitelstva, 20. února, rozhodnou zastupitelé o stavbě parkoviště v ulici Májová. Část obyvatel této lokality je ale proti.

V lokalitě by měla vzniknout postupně tři parkoviště. Město tím chce vyřešit nedostatek parkovacích míst v této části Meziboří. „Situace s parkováním je tu velmi složitá. V ulici Májové jsme od Policie ČR získali výjimku na možnost stání na komunikaci. Ta je ale časově omezená. Pokud situaci nevyřešíme, budeme za čas stát před problémem, že v Májové nebude opět kde zaparkovat,“ říká starosta města Petr Červenka. V ulici by proto postupně měla vznikat tři parkoviště. „Jedno jsme už jako manipulační plochu připravili a stačí jen změnit ji kolaudačním rozhodnutím na parkoviště, což určitě zvládneme v první polovině letošního roku. Další stavbu bychom chtěli zahájit také ještě v roce letošním. Na třetí se chystáme v příštím roce,“ prozradila vedoucí Odboru majetku, výstavby a životního prostředí Gabriela Soukupová.

„Změna byla veřejně projednávána, řádně předem zveřejněna, nikdo ovšem neměl žádné připomínky. Parkování v této části města chybí a parkoviště je potřeba.“ (starosta Petr Červenka)

Chystané parkoviště, kde by ještě letos mohlo být 25 nových parkovacích míst, plus dvě další pro hendikepované, je ale trnem v oku některým obyvatelům Májové ulice. Ti dokonce svůj nesouhlas dali městu najevo peticí. „Poukazují na to, že v Májové ulici je dětské hřiště a zeleň. S tímto argumentem ale měli obyvatelé Meziboří přijít, když se před časem měnil Územní plán města. Tehdy byla schválená změna v této lokalitě z veřejné zeleně na plochu pro parkoviště. Změna byla veřejně projednávána, řádně předem zveřejněna, nikdo ovšem neměl žádné připomínky. Parkování v této části města chybí a parkoviště je potřeba. Kdyby bylo jiné řešení, tak by k němu město přistoupilo. Zvažovali jsme například zjednosměrnění Májové ulice a trvalé stání na komunikaci. S tím ale nesouhlasí Policie ČR,“ upozornil starosta.

Město už do přípravy parkoviště investovalo 155 tisíc korun. Projektová dokumentace je hotová. Kromě parkovacích míst tu bude také nové veřejné osvětlení, nový chodník a nová náhradní výsadba zeleně, dětské hřiště zůstane zachováno. Další parkoviště s 38 parkovacími místy postaví město v ulici Nad Parkem. Celkem tak přibude v Meziboří téměř 70 nových parkovacích míst. Obě investiční akce budou hrazeny z rozpočtu města.