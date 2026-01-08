Hostem Z očí do očí bude 14. ledna moderátor Zdeněk Lukesle

Hostem další Talk show Jana Beneše Z očí do očí 14.ledna ve Studiu3 Ponte records bude moderátor Českého rozhlasu Sever a věčný optimista Zdeněk Lukesle.
Ačkoli na svých sociálních sítích dává neuvěřitelné příspěvky ze svého života, tak je spoustu věcí, které o něm nevíte.
Stejně tak jak každý den vášnivě běhá, tak se stejnou chutí objevuje speciality evropské kuchyně. Dokáže pobavit publikum od těch nejmenších až po seriózní chladné manažéry na celonárodních konferencích. Poznejte na vlastní oči Jin a Jang Zdeňka Lukesleho a užijte si tento nezapomenutelný večer dvou moderátorských bardů.
Vstupenky zde: https://studio3.reenio.cz/…/P14…/2026-01-14;viewMode=day