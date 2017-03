Hrady a zámky otevírají své brány

Už 1. dubna začíná sezóna hradů a zámků. V Krušných horách a podhůří je hned několik historických skvostů. Hrady a zámky, které jsou přístupné celý rok, památky, které otevírají brány jen během sezóny, a pak ty, které patří soukromým vlastníkům a turisté se do nich nepodívají vůbec.

Celoročně otevřené památky

Zámek Teplice

Zámek Teplice je sídlem Regionálního muzea v Teplicích. V prvním patře budovy jsou umístěny expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby v regionu, je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké interiéry s dobovým vybavením. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří s vyznačeným půdorysem klášterní basiliky a se vzácně dochovanou románskou kryptou. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Zámek Valdštejnů Litvínov

Za Jana Josefa Valdštejna stál na místě bývalé tvrze již před rokem 1727 panský dům, jehož stavitelem byl Giovanni Domenico Canevalle. Od konce 19. století byl zámek využíván pro hospodářské účely, od roku 1964 zde bylo zřízeno muzeum. Zámek je dnes využívám především jako galerie a v také v tomto roce zde nalezneme množství zajímavých výstav jako například – Srdceráj, Vánoce po celý rok, Výstava mechanických hraček továrny HUSCH, Expozice sochařství od autora Stanislava Hanzíka, Expozice textilní manufaktury a další. Prohlídky zámku jsou možné celoročně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Červený Hrádek

Pro milovníky romantiky a pohádek má Jirkov připraveno velké lákadlo v podobě zámku Červený Hrádek. Původně na jeho místě stál hrad jménem Borek, který vznikl kolem roku 1415. Po dvě staletí hrad a panství prosperovaly, až odpor proti rekatolizaci jim v průběhu třicetileté války přinesl zkázu. V letech 1655 – 1675 nechal Jan Adam Hrzán z Harasova vystavět na ruině hradu barokní čtyřkřídlou budovu zámku, v dalších desetiletích se pokračovalo v úpravě interiérů. Červený Hrádek je otevřen od května do září od 10 do 17 hodin, po zbývající měsíce od 10 do 16 hodin, od listopadu do března je nutné se předem objednat. V pondělí je prohlídkový okruh vždy uzavřen.

Kam v sezóně

Zámek Duchcov

Zámek Dux, jak zní původní německý název zámku, je vyhledáván vzhledem ke své bohaté historii a cennému památkovému fondu. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku. Život na zámku v období největšího kulturního rozkvětu panství v 18. a 19. století dodnes připomíná Valdštejnský sál s rodovou galerií předků, obnovená zámecká obrazárna, Valdštejnské muzeum, expozice v Biliárovém křídle zámku, tři místnosti zámeckého personálu a pokoje věnované osobnosti Giacoma Casanovy, který na zámku Duchcov sepsal své paměti, jež jej později proslavily v celosvětovém měřítku. Zámek nabízí celkem 5 prohlídkových okruhů. V sezóně je otevřen od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří je jednou z nejvýraznějších dominant Krušných hor. Původní středověký hrad, o kterém je první doložená zmínka z roku 1363, byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který získal rod Lobkowiczů. Prodělal dva požáry, po kterých byl přestavěn do dnešní podoby. Konec 18. a začátek 19. století znamenaly vrchol stavebních a kulturních dějin zámku. V dubnu je během víkendů zámek otevřen od 10 do 17 hodin, v květnu až září od 10 do 18 hodin denně kromě pondělí a v říjnu o víkendech a svátcích od 10 do 16 hodin.

Hrad Hasištejn

Milovníci historie by si při návštěvě Chomutovska rozhodně neměli nechat ujít zříceninu gotického hradu Hasištejna. Najdeme ji na skále nad Prunéřovským potokem nedaleko obce Místo. Založení hradu není přesně datováno, stejně jako není jisté, kdo byl jeho zakladatelem. Hovoří se například o králi Václavu II. Pravděpodobně vznikl počátkem 14. století jako pevnost zajišťující bezpečnost na důležité obchodní cestě, která vedla nedaleko odsud. Koncem 15. století zde Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic vybudoval kulturní středisko evropského významu, soustředil zde rozsáhlou knihovnu a dále zlepšoval obranyschopnost hradu. Od 1. dubna do konce května je hrad přístupný v pátek, sobotu, neděli a svátky od 10 – 18 hodin. Od června do konce září denně od 10 do 18 hodin a do konce října pak v pátek, sobotu, neděli a svátky od 10 – 18 hodin.

Hrad Hněvín

Mostecký hrad byl postaven na Zámecké hoře (Hněvínu). Archeologický průzkum prokázal pozůstatky hradeb již v 9. století, ale kamenný hrad postavili zřejmě Hrabišicové, majitelé Mostu, ve 12. století. Václav I. vytvořil z Mostu město královské a z hradu sídlo župana. Demolici hradu povolil císař Ferdinad III. V roce 1651. V roce 1879 byla postavena restaurace, v roce 1889 vyhlídková věž, kterou o rok později strhl vichr. V roce 1896 byl ustanoven spolek přátel Zámecké hory a začalo se se stavbou vyhlídkové věže. Ta byla dostavěna v září 1900. Na hradě je Dílna magistra Edwarda Kelleyho, zážitková expozice o životě alchymisty Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín. Dílna je otevřena od 1. května do 31. srpna každý den mimo pondělí od 11 do 12:30 hodin a od 13 do 17 hodin.

Kam bez průvodce nebo jen po předchozí domluvě

Zámek Korozluky

Zámek Korozluky byl postaven r. 1806 na místě středověké tvrzi. Dnes se jeho návštěvníci mohou pokochat prohlídkou zámeckých interiérů nebo se pobavit při četných vernisážích, koncertech či představeních letního divadla.

Hrad Rýzmburk

Zřícenina hradu Rýzmburk ukrytá v lesích nad městem Osek je ideálním místem kam vyrazit na výlet. V českém překladu „Obří hrad“ byl jedním z největších gotických hradů v Čechách, první zmínky o tomto hradním komplexu se datují do roku 1230. Zřícenina hradu je celoročně přístupná.