Sporťásky (11. týden)

Fotbalistky Souše míří do Chyše

Příští utkání divize žen A Čechy odehrají fotbalistky Baníku Souš na hřišti svého soupeře. V sobotu 18. března se představí v Chyši, která je aktuálně na druhém místě divizní tabulky.

Jarní část DRFG Superligy začne Most s Brnem

Tuto neděli ve 14 hodin přivítá výběr Mostu na svém domácím hřišti hosty z Brna v rámci prvního jarního kola DFFG Superligy malé kopané. Oproti loňské sezoně, kdy Brno přicestovalo v předposledním kole již zcela bez ambicí a značně demoralizované, lze tentokrát očekávat zcela jiný zápas.

Litvínov si v úvodu připsal tři body

Tříbodové vítězství si hned na úvod jarní části krajského přeboru dospělých v kopané připsali hráči FK Litvínov. Ti na svém domácím hřišti dokázali porazit SK Hrobce 2:0. Branky vítězů stříleli Polomský a Longauer.

Fotbalisté Horního Jiřetína nebodovali

Bodově naprázdno vyšel v prvním utkání jara v krajském přeboru dospělých celek Sokola Horní Jiřetín. Ten hrál v nedaleké Bílině a odjel s těsnou porážkou 2:1. Gól Horního Jiřetína vstřelil O. Hlaváček.

Hipodrom Most zná program letošní sezony

Dostihové závodiště Hipodrom Most už zná program své letošní sezony. V programu je celkem sedm mítinků. Vše odstartuje Jarní cena města Mostu. Následovat bude Cena Jezdectví. V červenci pak Dostihy PMU, v srpnu Velká letní cena Ústeckého kraje a Velká mostecká steeplechase. V říjnu Cena zimního favorita a Českomoravská cena. Sezonu by měly zakončit listopadové Rovinové dostihy.

Hráči Super Stars Most jedou hrát do jihoamerického Peru

Badmintonový klub Super Stars Most zorganizoval pro své hráče další z dobrodružných cest. V minulosti se hráči mohli účastnit projektu Cesta na sever Evropy, kdy za jedenáct dní navštívili sedm zemí. Nyní se hráči Super Stars Most chystají do jihoamerického Peru. Několik dní stráví v hlavním městě Lima, kde odehrají turnaj BWF III. International Series 2017.

Juniorky Baníku míří dvakrát ven

Dvě utkání na palubovkách svých soupeřek sehrají v dorostenecké lize juniorky Basketbalového klubu Baník Most U19. V sobotu se představí v Kralupech nad Vltavou, proti místnímu BKJ. V neděli pak v Praze proti BA Sparta B.