Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě – už dva roky zkušeností

Na území města Most probíhá v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 projekt s názvem „Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě“ s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000206, který je podpořen v rámci OP VVV.

Hlavním cílem projektu je mimo jiné podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez ohledu na jejich znevýhodnění (zdravotní, intelektové, jazykové, sociální aj.). Toto umožní zvýšit šanci na „úspěch pro každé dítě“.

V projektu bylo za dva roky realizace podpořeno již více než 700 žáků mosteckých základních škol a více než 340 pedagogů těchto škol. Projekt pokračuje i v tomto školním roce 2018/2019, kdy bude i nadále realizována celá řada komplexních aktivit směřujících k podpoře výše uvedeného hlavního cíle, a to včetně personální podpory škol v podobě pozic koordinátorů inkluze a zejména školních asistentů. Na 8 zapojených ZŠ je nyní 29 školních asistentů/tek na různé výše úvazku od 0,25 až po plný úvazek. Na všech školách probíhají odpolední kroužky klíčových kompetencí a gramotností (více než 50 kroužků), v nízkoprahových zařízení pak doučovací kluby pro menší skupinky, ale i jednotlivce.

Dále se realizuje individuální doučování v rodinách a v dětském domově, tematické workshopy pro rodiče žáků, různé akce pro žáky typu „starší kamarád“. Pro pracovníky škol pokračují vzdělávací semináře, poradenství a metodické vedení, supervizní podpora.

Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Genesia, z. s., a partnery projektu jsou Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z. s., Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení Sovička, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě – nízkoprahové zařízení Záplata, Statutární město Most – Klub národnostních menšin a dále základní školy zřízené Statutárním městem Most:

1. ZŠ – Základní škola, Most, Svážná 2342, p. o.,

3. ZŠ – Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p. o. ,

4. ZŠ – Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p. o.,

7. ZŠ – Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p. o.,

8. ZŠ – Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p. o. ,

10. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p. o.,

11. ZŠ – Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p. o.,

14. ZŠ – Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p. o.