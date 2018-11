Rokáč Vinohrady poprvé hostí festival MOST FOR MUSIC

Mostecký Rokáč Vinohrady letos poprvé hostí 12. ročník hudebního festivalu Most for Music. Během tohoto víkendu se představí celkem sedm hudebních uskupení z Mostu a blízkého okolí a jeden host z Karlových Varů. V pátek 23. listopadu od 21 hodin vystoupí MEAT MINCER, CUMBAL a HLAHOL. V sobotu 24. listopadu začínáme již ve 20 hodin. Zahrají GENIUS LOCI, PETR KALANDRA MEMORY BAND, LADY I TRIO a PATRIK BARTKO EXPERIENCE.

Patříte-li mezi fandy domácího přímočarého bigbítu, nemůžete si nechat ujít karlovarskou partu MEAT MINCER. Kapela vznikla po rozpadu Hard Attack v roce 2010. V současné sestavě můžeme na pódiu vidět hned tři kytary najednou.

Mostecký CUMBAL hraje od jara 2010. Kapela má za sebou dvě vydaná CD: 12 sraček za pár kaček (2012) a Ještě větší sračky než jsme doufali (2018).

Historie teplické skupiny HLAHOL sahá až do roku 1984. Kapela vydala dvě CD – Sveřepina (2011) a Neserzem (2014). V Hlaholu působil i například Pepa Vojtek.

Trojlístek výborných muzikantů LADY I TRIO předvede energií nabitou show plnou chytlavých melodií a chybět nebudou ani písničky z nejnovějšího CD „Lady I Trio“ – Live in.

Blues-rocková sestava PATRIK BARTKO EXPERIENCE hraje blues rock ve stylu Joe Bonamassa, ZZ Top, Gov’t Mule, atd. Kytarista Patrik Bartko působí také v kapele Marka Ztraceného.

Kapela PETR KALANDRA MEMORY BAND vznikla v roce 2005 jako pocta Petrovi Kalandrovi. Koncerty jsou nabité hitovkami, ale i méně známými skladbami z repertoáru Petra Kalandry, Marsyas a ASPM.

Saxofon, trubka, pozoun, klávesy a další násroje, plus úžasná zpěvačka Sandra Kovalíková – to je GENIUS LOCI.