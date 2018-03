Interpelace zastupitelů: o kontejnerech, narkomanech a bludišti…

Odvolání z orgánů

Zastupitelka Hana Jeníčková (SMM) upozornila na pochybení města při odvolání členů ze statutárních orgánů společnosti Hipodrom Most, a. s. Upozornila, že vedení města odvolání provedlo bez souhlasu zastupitelstva.

Málo pro mateřinky?

Investiční akce mateřských škol za rok 2017 znovu zajímaly zastupitelku Hanu Aulickou Jírovcovou (KSČM). „Domnívala jsem se, že investice budou vyšší. Chci srovnání aktuálních požadavků investičních akcí na všech mateřských školkách zřizovaných městem a kolik město chce těchto akcí realizovat z rozpočtu. Dále kolik peněz by si měly hradit školky ze svého… Přijde mi, že se ponižuje částka, kterou se město podílí na těchto zásadních investičních akcích. Musím říci, že školky se dostávají do prekérních situací, co všechno mají hradit, a město k tomu nepřistupuje korektně oproti minulým rokům,“ sdělila Hana Aulická.

Nepořádek u kontejnerů

Na polopodzemní kontejnery, respektive nepořádek kolem nich, si postěžoval zastupitel Luboš Pitín za SMM. „Pane primátore, jak jste spokojen s polopodzemními kontejnery?“ obrátil se zastupitel na primátora a upozornil na tristní stav v jejich okolí. „Stav je zcela neudržitelný a to všude, až na výjimky. Smekám před pracovníky technických služeb, kteří ten nepořádek musí uklízet. Lidé si na to zvykli, vyhazují všechno všude a kašlou na to. Jakým způsobem se tomu věnuje městská policie? Je to jeden z jejích hlavních úkolů a podle mě v tom selhává, míní zastupitel Pitín. Podle primátora město tento problém registruje. „Pokud není pachatel přímo chycen při činu, je velmi těžké mu to dokazovat. Jsou nastavena opatření, aby se tím hlídky zabývaly. Město je ale veliké a v počtu strážníků není v jejich silách toto vše uhlídat. Nebereme to ale na lehkou váhu a snažíme se s tím bojovat!“ ujistil Jan Paparega.

Co se starými kotelnami a narkomany?

Luboš Pitín se také zajímal, co se bude dít s kotelnami v okolí bloků 94 a výše. „Některé jsou opravené před 40 a více lety, bude se pokračovat? Oblast to zatěžuje, nedá se tam parkovat, plánuje se další jejich sanace?“ Jeho další dotaz se týkal drogové problematiky. „Nelze něco udělat s prokázanými narkomany, kteří v domech bydlí, vaří tu drogy a prodávají je. Obyvatele to obtěžuje… Nemohou se hlídky policie postavit rovnou k těmto domům a bytům?“ Primátor odpověděl, že tento problém a jeho řešení je v gesci PČR.

Kluziště znovu na přetřesu

Luboše Pitína zajímal provoz mobilního ledového kluziště u magistrátu. „Proč byl ukončen provoz kluziště, které nestálo málo peněz. Fungovalo dva měsíce a teď se ukončil jeho provoz, čtrnáct dní před tím, než děti budou mít prázdniny, a přitom navíc mrzne. Proč nebyl jeho provoz prodloužen!?“ nechápal zastupitel Luboš Pitín.

3D bludiště

Veřejná zakázka na realizaci 3D bludiště na Šibeníku, která by se měla realizovat v letošním roce, zajímala Bereniku Peštovou (ANO). „Kdo vyhrál výběrové řízení na tuto zakázku?,“ ptala se. „Zakázku nevysoutěžil zatím nikdo, protože jsou zde nesrovnalosti s mimořádně nízkou cenou u jednoho z uchazečů. Tuto věc nyní vyhodnocujeme, poté komise přistoupí k vyhodnocení,“ odpověděl primátor.

Pozemky u jezera

Majetkové vypořádání pozemků v místě, kde se plánuje vybudování inženýrských sítí, oddychová a relaxační zóna a přístaviště, zajímalo Bereniku Peštovou. „V této oblasti jsou pozemky města a pozemky státu, zastoupeném Palivovým kombinátem. Jak budou pozemky v budoucnu vypořádány, je zatím otazník. Pro akce, kterých se týkají dotace, jsou tyto vztahy zatím smluvně vyřešeny,“ vysvětlil vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek mosteckého magistrátu František Jirásek.

Muži proti rakovině

Dotaz padl na poskytnutí deseti tisíc korun od města Mostu nadaci Muži proti rakovině. „Je to subjekt z Prahy, chci vědět, na co přesně bylo těchto deset tisíc poskytnuto?“ ptala se Hana Jeníčková. Dostala odpověď, že částka by měla jít na výzkum. „Je to obdoba akce Avonu a podpory výzkumu rakoviny prsu. U mužů se jedná o rakovinu prostaty,“ vysvětlil primátor Jan Paparega.

Vjezd do magistrátu

Na veřejnou zakázku opravy podzemního vjezdu do magistrátu se dotazovala zastupitelka Irena Čapková (SMM). Zajímalo ji, proč nebyly osloveny místní firmy. „Proč nebyla obeslána žádná firma z Mostu? To nikdo neumí v Mostě opravit tento vjezd? Jak podporujeme podnikání, když oslovujeme cizí firmy?“ ptala se.