Sporťásky (9. týden)

Dnes hraje Verva proti Vítkovicím

Základní část Tipsport extraligy pokračuje dnes zápasy 51. kola. Litvínovský HC Verva v něm na svém ledě přivítá celek Vítkovic. Utkání na Zimním stadionu Ivana Hlinky začíná dnes v 17.20 hodin.

Hokejistky jedou do Příbrami

K dvojutkání do Příbrami zajíždí hráčky týmu HC Litvínov, kde se střetnou se silnou Slavií Praha. První utkání odehrály už ve středu 28. února a druhé zde sehrají v sobotu 3. března od 18 hodin.

Mladí stolní tenisté na turnaji

V Litvínově se zúčastnili tři hráči SKST Baník Most krajského bodovacího turnaje mladších žáků. Do finálového pavouka se dostal Matěj Loucký a Richard Šťovíček. Lépe si vedl Matěj, který v prvním kole porazil Kabelku 3:0 a skončil na krásném 8. místě. Ríša přes velikou snahu skončil na 10. místě. Šimon Vála se ze skupiny neprobojoval a poté obsadil celkové 20. místo. Ve čtyřhře si kluci nevedli bohužel dobře a vypadli v prvním kole.

V sobotu poslední příprava Souše

Fotbalisté divizního Baníku Souš absolvují v sobotu poslední přípravní utkání. To sehrají na domácí umělé trávě. Jejich soupeřem bude celek Spartaku Chrastava. Střetnutí začíná v 11 hodin.

Blíží se fotbalový ples

Letošní fotbalový ples chystají v Obrnicích. Zde se uskuteční na sále kulturního domu v sobotu 10. března od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát osvědčená kapela Sortiment.

Lvi teď čekají na soupeře

Až do finále krajské ligy ledního hokeje prošel celek Mostečtí Lvi, kde dvakrát porazil Klášterec nad Ohří, a to 10:4 a 8:6. Teď čeká na svého dalšího soupeře v boji o postup do vyšší soutěže.

První utkání hráčů ročníku 2012

V sobotu 24. února v rámci tréninku základny nastoupili nejmenší hokejisté týmu Mostečtí Lvi, hráči ročníku 2012, ke svému prvnímu přátelskému utkání proti hráčům z Loun. Ve svém prvním utkání si hráči vyzkoušeli své dovednosti z tréninku a dovedli zápas k vítězství. Sestava: Růžička – Bertlík, Bertl, Havlíček, Hostaša, Hůla, Pospíšil, Rovenský, Raškov, Špaček, Trpka, Uher. Trenér: Bertlík starší.