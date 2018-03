Zastupitelé diskutovali „ostošest“

Sport pro děti

Místostarosta Milan Šťovíček informoval o iniciativě města rozšířit sportovní aktivity pro školní děti. „Naše město je jedním z mála, jehož děti na základních školách všechny projdou v rámci výuky plaveckým výcvikem, na který město přispívá. Navrhuji rozšířit tuto podporu na další sporty. Na ledové ploše sportovního zařízení města by mohly děti absolvovat výcvik bruslení, ve sportovní hale pak pod vedením trenérů sportovních klubů základní pohybové aktivity a ve sportovním areálu na Klínech kurzy lyžování,“ uvedl Milan Šťovíček.

Sociální byty v centru

Petr Bucha se pozastavil nad tím, že přímo na náměstí Míru v objektu bývalé Komerční banky se staví třináct sociálních bytů. „Ke svému velkému úžasu jsem si tuto informaci přečetl přímo na objektu. Zajímá mě, zda o tom vedení města ví a zda tomu nemohlo nějak zabránit,“ uvedl Petr Bucha. „Objekt je v soukromých rukou společnosti Cesta k naději. Na výstavbu sociálních bytů žádá společnost o dotaci. Rada města dala ke zřízení sociálních bytů v tomto objektu souhlas. Určeny ale nemají být primárně pro nepřizpůsobivé, ale pro všechny, kteří se ocitnou v sociální tísni, tedy i pro matky samoživitelky a seniory,“ odpověděla místostarostka Erika Sedláčková.

Chvála policii

Daniel Volák pochválil činnost strážníků Městské policie Litvínov. „Strážníci i asistenti prevence kriminality si zaslouží za svou nelehkou práci v Litvínově pochvalu. Kvalita jejich práce by se měla odrazit také ve výši odměny,“ uvedl Daniel Volák.

Investice do škol

Martina Kliku zajímal objekt soukromé základní sportovní školy, který je v majetku města a provozovatel školy si ho pouze pronajímá. „Do všech škol ve městě postupně investujeme, jen do sportovní školy ne. Ústecký kraj poskytl škole dotaci na projekt školních dílen. Co ale pro školu dělá město?“ dotazoval se Martin Klika. „Letos budeme žádat o dotaci na rekonstrukci dílen. Další záměry týkající se tohoto objektu v akčním plánu města nejsou. Není to jediná škola, do které je potřeba investovat. V Litvínově jsou i školy, které jsou v horším stavu, než objekt soukromé základní sportovní školy,“ odpověděla starostka Kamila Bláhová.

Přístroje už zachraňují

Jiří Biolek poděkoval znovu městu za dar, který v roce 2016 poskytl Litvínov mostecké nemocnici. Tehdy schválili zastupitelé jeden milión korun na vybavení novorozeneckého oddělení. „Přístroje jsou na místě a už zachraňují dětem životy,“ informoval Jiří Biolek.

Provoz sportovních hřišť

V interpelacích se Daniel Volák zeptal na systém, jakým jsou provozována sportovní hřiště u základních škol. „Mám negativní signály od rodičů, že v odpoledních hodinách, když už jsou školy zavřené, jsou zavřená a pro veřejnost nepřístupná také sportovní hřiště, která měla být podle původního záměru dopoledne k dispozici školám, odpoledne veřejnosti,“ uvedl Daniel Volák a požádal o písemnou odpověď. „Naší snahou je, aby hřiště byla přístupná veřejnosti a byla co nejvíce využívaná,“ uvedl Milan Šťovíček. Podle Daniela Voláka ale nejsou hřiště v mnoha případech v odpoledních hodinách odemčena. „Pro školy je to velký problém. Nemají peníze na správce hřišť, který by mohl odpoledne na hřiště dohlížet. V rozpočtu pro letošní rok ale mají školy poprvé sto tisíc korun na spoluúčast pro dotaci na správce hřiště, kterou mohou získat od úřadu práce. Od dubna budou všechna hřiště otevřena i v odpoledních hodinách,“ informovala místostarostka Erika Sedláčková.

Řádí mladí vandalové

Helena Zemánková Týřová upozornila na narůstající problém s mladými vandaly v Janově. „Řádí tam skupina dětí, které kameny rozbíjí okna a házejí je i po autech. Jen za jedinou noc rozbily tyto děti šest oken na objektu naší pekárny,“ nastínila narůstající problém zastupitelka.