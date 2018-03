Ve sportovní hale vypukne maraton MARS 2018

Město Most se stane jedním z šestadvaceti měst po celé republice i v zahraničí, které se zúčastní cvičebního maratonu MARS 2018 pro lidi s roztroušenou sklerózou. Společně s ostatními městy budou Mostečané skládat 3D puzzle. Dějištěm maratonu se stane Sportovní hala v Mostě už tento pátek 2. března od 17 hodin.

Přijďte si společně zacvičit do sportovní haly, zažít skvělou atmosféru, udělat něco pro zdraví a zároveň podpořit dobrou věc. Cvičební maraton MARS 2018 totiž není určen jen pro nemocné s roztroušenou sklerózou, ale i pro jejich rodiny, přátele, lékaře, fyzioterapeuty či zdravotní sestry. „Tuto akci pořádáme u nás už třetím rokem. Iniciátorem je zaměstnankyně magistrátu Jarmila Hlaváčková, která za námi s touto iniciativou přišla. Nápad nás zaujal a tak jsme dali této akci zelenou,“ informoval ředitel Sportovní haly v Mostě Petr Formánek. Sportovní hala v tento den zájemcům a účastníkům akce zapůjčí taneční sál, posilovnu i trenéry. Přijít může každý, kdo má zájem a kdo se chce hýbat a společně si užít radost z pohybu. Každý cvičí podle svých sil a možností. „U nás se této akce účastní poměrně hodně lidí, přijdou sem mimo jiné i úředníci magistrátu, zaměstnanci městské policie, primátor, děti a další skupiny či jednotlivci. Cvičit mohou cokoliv, od jógy, zumby, posilování, tancování apod. Je to jakýsi okruhový trénink, pohodový podvečer, super atmosféra, kdy se společně sejdeme, zacvičíme si a poté se společně on-line spojíme s dalším městem…“ popisuje, jak probíhá cvičební maraton, ředitel sportovní haly. Lidé si také mohou zakoupit speciální trička, která jsou pro tuto akci k dostání. Více na www.mars.cz. „Jako pozitivní beru i to, že si k nám přijdou zacvičit i lidé, kteří se třeba celý rok žádnému sportu ani cvičení nevěnují a je to pro ně dobrá motivace,“ pochvaluje si zájem veřejnosti Petr Formánek.