Jak bude vypadat nový magistrát a okolí? Jasno bude příští rok na jaře

Na budoucí podobě mosteckého magistrátu a jeho bezprostředního okolí bude pracovat pět nejlepších ateliérů napříč Evropou. Jak by mohla budoucí podoba vypadat, bude jasné už příští rok na jaře.
V soutěžním dialogu SuperRadnice vybrala odborná komise pět vítězných týmů z celkových 19, kde byly zastoupené ateliéry z celého světa. „Bylo to velmi těžké, protože všech 19 uchazečů bylo velmi kvalitních. Nakonec se ale na pěti vybraných všichni shodli,“ konstatoval primátor Marek Hrvol. Do další fáze soutěžního dialogu postoupilo pět renomovaných architektonických studií z Itálie, Slovenska, České republiky a Belgie.
V následujících měsících budou vybraní účastníci dále rozpracovávat své návrhy a město bude pokračovat v odborných konzultacích zaměřených na funkční řešení území, udržitelnost, mobilitu a celkový rozvoj městského centra. „Z celkových 19 uchazečů se vybíralo na základě jejich prezentace, preferencí a ukázek jejich práce. Pět vítězů nyní bude pracovat na předběžných návrzích, jak by si radnici a její okolí představovali. Uskuteční se i workshopy a budeme vzájemně debatovat, zda se nám návrhy líbí, či ne. Zda bychom je chtěli nějak upravit, nebo ne. Architekti si z toho mohou něco vzít, ale nemusí. To je princip soutěžního dialogu,“ nastínil Marek Hrvol. Teprve poté budou ateliéry pracovat na finálních návrzích, které se následně představí veřejnosti a určí se pořadí všech pěti. S tím, kdo zvítězí na první místě, se následně uzavře smlouva na zhotovení projektové dokumentace.
„Pět vybraných týmů předloží své návrhy v prvním čtvrtletí příštího roku,“ upřesnil primátor. Také dodal, že se jedná o pět velmi kvalitních studií napříč Evropou, jejichž práce je mezi odborníky dobře známá. „Jsou to TOP ateliéry a od všech můžeme čekat nadstandardní návrhy,“ věří první muž města. Pětice návrhů by měla být navzájem různorodá, aby si město mohlo vybrat ze široké škály.
Architekti se musejí ale musejí držet několika základních pilířů. „Hlavním úkolem SuperRadnice je budova magistrátu a chybějící atika, takže se zčásti jedná i o uměleckou soutěž,“ podotkl primátor. Atika se z magistrátu v minulosti sňala a rozpadla. Dnes už neexistuje. Zůstal po ní jen podklad. Dalším úkolem bude řešení vstupu do magistrátu a jeho okolí. „Vstup bude dalším prioritním prvkem. Především pak zlatá konstrukce u vchodu. Shodli jsme se, že není ideální, když tu parkují auta skoro až v budově a mezi nimi se pohybují lidé,“ poznamenal Marek Hrvol. Dostane se i řešení okolí magistrátu včetně uměleckých děl ze starého Mostu. „Umělecká díla jsou tu porůznu rozesetá. Úkolem architektů je všechny tyto věci harmonicky skloubit a zaplnit místa, která jsou prázdná a nevyužitá,“ dodal ještě primátor Hrvol.