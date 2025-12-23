Nová sportovní hala nabírá zpoždění, primátor chce, aby firma zrychlila

Práce na nové sportovní hale v Mostě pokračují. Nepřerušilo je zatím ani zimní období. Královna korunek by se měla v plné kráse vyjímat v sousedství stávající haly v roce 2027.
Výstavba nové sportovní haly si vyžádá přes 180 milionů korun. Město nyní podává žádost o dotaci do výzvy Národní sportovní agentury 2026. Projekt počítá s moderním technickým řešením, které bude splňovat náročné energetické požadavky, a tím i dlouhodobou udržitelnost. „Maximální částka, kterou můžeme v dotační výzvě obdržet, je 90 milionů korun. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2027, a to i pokud bychom dotaci neobdrželi,“ informovala mostecká radní Jana Falterová Zudová. Město už na výstavbu haly jednou o dotaci žádalo, ale neúspěšně. „Jednalo se o starší výzvu, která byla vyčerpána a rozpočtově jsme se nevešli do pořadníku. Národní sportovní agentura ale změnila podmínky a vyhlásila novou výzvu, o kterou budeme usilovat. Tentokrát bychom mohli uspět,“ věří radní.
Výstavba nové haly odstartovala poklepáním na základní kámen letos v květnu. Práce zatím pokračují i přes nastalé zimní období. „Provádějí se zemní práce spojené se zakládáním stavby. Zpočátku se objevily komplikace spojené s příjezdovou cestou od garáží stávající haly na ulici Bělehradská a bylo nutné přeprojektovávat. Stavba je v mírném skluzu, protože se nyní vyskytly problémy se spodní vodou, která sem stéká z parku Střed, a řeší se odvodnění,“ přiblížil komplikace primátor Marek Hrvol. Mimo jiné připustil, že práce neprobíhají tak intenzivně, jak by si město představovalo. „Budeme jednat se zhotovitelem. Rádi bychom, aby se práce více posunuly vpřed. Podle plánu bychom už v polovině příštího roku měli vidět stavbu růst směrem vzhůru. Ke konci roku by měla být hrubá stavba, a tedy i vidět, jak bude hala celkově vypadat. Na závěr pak přijdou na řadu technologie, vybavení a další věci. Ve druhé polovině roku 2027 by měla být stavba dokončena,“ nastínil Marek Hrvol.
Nová sportovní hala, která bude s tou stávající propojena průchozím tubusem, se bude vyznačovat moderním architektonickým designem. Ten podtrhne atypická střecha, jejíž dominantou budou královské korunky. Proto se nové hale přezdívá Královna korunek, a to ve vztahu k úspěšným házenkářkám. Hala bude multifunkční a určená zejména i pro ostatní sporty, které jsou i kvůli házené a nedostatečné kapacitě stávající haly upozaděné, a sportovci musejí využívat náhradní prostory, například školní tělocvičny, areál v Albrechtické apod. „Hala je už od počátku projektovaná tak, aby plnila standardy pro různé typy sportů. Bude mít sice menší kapacitu, ale o to větší využití a úspornější řešení. Předpokládáme, že prostory budou využívat jak stávající kluby, tak i kluby externí. Stávající hala je vyčerpaná házenou a chtěli jsme dát prostor i dalším sportům. Je naší ambicí, aby se sem dostalo více sportovních klubů a odvětví,“ zdůraznil první muž města.