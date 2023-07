Je rozlosováno: FK Baník Most – Souš odehraje první zápas doma s Pardubicemi B.

V srpnu začne nová sezóna 2023/2024, ve které bude Most oproti původnímu návrhu dále figurovat ve skupině B České fotbalové ligy. Došlo k výměně s klubem Loko Vltavín, který původně mířil do této skupiny místo našeho klubu.

Skladbu týmů doplnili dva nováčci, z divizní soutěže postoupil Arsenal Česká Lípa a Slovan Liberec B. Oba tak vystřídali sestupující SK Benešov a postoupivší Viktorii Žižkov, která vyhrála baráž s vítězem skupiny A Jiskrou Domažlice.

Do sezóny vstoupí Most domácím zápasem proti FK Pardubice B v sobotu 5.8.2023, zřejmě od 15:00 na stadionu Josefa Masopusta tak, jak Most nadále plánuje hrát domácí zápasy, na které mohou navazovat zápasy házenkářek v mostecké sportovní hale.

V závěru srpna odehrají mostečtí fotbalisté dva po sobě jdoucí domácí zápasy proti Spartě Kolín a FK Jablonec B. Další atraktivní soupeři nás čekají ve druhé polovině zápasového programu, kdy cestujeme do Brozan a přivítáme doma Českou Lípu, dále hrajeme venku na hřišti FK Teplice a v posledním zápase podzimu se představíme na stadionu FK Ústí nad Labem.