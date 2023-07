Ve dnech státního svátku 5. a 6. července bude Městská knihovna Most pro čtenáře uzavřena. V dalších dnech bude otevřeno následovně: 3.7., 4.7. a 7.7. od 10 do 18 hodin, 8.7. od 9 do 12 hodin a 9.7. zavřeno.