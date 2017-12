Ježíškova kouzelná poštovní schránka

Děti, které už mají napsaná svá vánoční přáníčka pro Ježíška a ještě mu je neposlaly, mohou využít Ježíškovu poštovní schránku u vchodu do mosteckého magistrátu.

Kouzelná schránka zde bude do pátku 22. prosince. Pak se uzamkne a dopisy pan primátor odešle Ježíškovi. Ježíškova pošta je součástí vánočních trhů, které se konají na 1. náměstí. Kromě stánků se svátečním zbožím a občerstvením je připraven kulturní program. 16. 12. od 16 hod. promítání Anděl Páně 2, 17. 12. od 18 hod. Čertovská show, 18. 12. od 16 hod. vystoupení Krasobruslení Most na mobilním kluzišti, 19. 12. od 16 hod. Vánoční pásmo SVČ, 17 hod. Pěvecké oddělení ZUŠ Gassmanna, 17.45 hod. Drobné dramaťácké jednohubky – ZUŠ Moskevská, 20. 12. od 16 hod. Koledohraní s Kamilou Hübsch, 16.40 hod. The F.A.C.T., 16.50 hod. Dechovanka pod vedením Víta Skořepy – ZUŠ Litvínov, 21. 12. od 16 hod. Za Ježíškem do Betléma, 17.15 hod. Melodica – sbor Bílina.