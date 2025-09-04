Kamarád za všechny peníze

Ani dlouholeté kamarádství nemusí být zárukou toho, že danému člověku můžete stoprocentně důvěřovat. O tom se přesvědčil muž z Chomutova, jehož zklamal do té doby dobrý kamarád. Ten totiž podle dosavadních zjištění policistů zneužil jeho identitu k založení bankovních účtů a následně i ke sjednávání úvěrů.
V průběhu dvou měsíců měl 35letý muž z Chomutovska jménem nic netušícího kamaráda založit několik bankovních účtů. Prostřednictvím internetového bankovnictví měl pak uzavřít celkem sedm úvěrových smluv, přičemž při jejich sjednávání se záměrně vydával za svého kamaráda. Kromě jeho jména uváděl i jeho rodné číslo a adresu a dokládal kopii jeho občanského a řidičského průkazu. Aby půjčky v řádech statisíců korun získal, neváhal ani zfalšovat požadovanou výplatní pásku. Při uzavření první úvěrové smlouvy na částku 250 tisíc korun byl úspěšný a banka mu vyplatila úvěr v požadované výši. Vyplacené peníze utratil, splátky nehradil.
První „úspěch“ ho zřejmě posílil, aby v jednání pokračoval. Hned následující den tedy stejným podvodným způsobem sjednal u téže banky další úvěrovou smlouvu, tentokrát na částku 115 tisíc korun. Tento úvěr však již banka nevyplatila, neboť žádost o úvěr byla zamítnuta. Dotyčný se tím nenechal odradit a již o pár dní později to ještě dvakrát zkusil znovu u stejné banky, avšak žádosti o úvěry ve výši 210 a 130 tisíc korun banka také zamítla.
Muž to však nevzdával a zkusil si tedy, opět s využitím identity svého kamaráda, založit účet a poté požádat o úvěr u jiné banky. Tentokrát to opět vyšlo a dotyčný si „přilepšil“ o dalších 250 tisíc korun. Poskytnutý úvěr nesplácel. Stejný „kousek“ se mu podařil ještě pár dní poté u další banky, kde si znovu prostřednictvím poskytnutého úvěru „vydělal“ 250 tisíc, které samozřejmě opět nesplácel. Jeho poslední pokus podvodně získat znovu 250 tisíc už mu nevyšel, žádost o úvěr byla zamítnuta.
Celkem měl zmíněný muž z Chomutovska od tří různých bankovních společností neoprávněně získat 750 tisíc korun. Pokud by mu však jeho záměr vyšel naplno a došlo by k vyplacení všech úvěrů, o které žádal, škoda by se vyšplhala v součtu na bezmála 1,5 mil. korun.
Vše tzv. „prasklo“, když nic netušícímu kamarádovi začaly domů chodit upomínky o nesplácení úvěrů. Následovalo přiznání jeho známého, že si „na něj“ vzal úvěry a ujištění, že bude splácet. Upomínky chodit nepřestaly, zato „kamarád“ přestal komunikovat. Dotyčný se tedy obrátil na policii a po prověření případu a zajištění důkazů vyšetřovatelka 35letého muže obvinila ze spáchání zločinu úvěrového podvodu ve stádiu pokusu.
Obviněnému hrozí v případě prokázání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.