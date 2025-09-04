Matyáš Benhák ze SOŠ Litvínov-Hamr ovládl celostátní soutěž Dotek papíru

V letošním ročníku prestižní celostátní soutěže Dotek papíru, která každoročně představuje to nejlepší z tvorby studentů středních odborných škol zaměřených na práci s papírem, zazářil Matyáš Benhák ze Střední odborné školy Litvínov-Hamr. V silné konkurenci získal 1. místo v kategorii Šperk.
Matyáš Benhák v soutěži uspěl s originálním a precizně zpracovaným návrhem s názvem „Koruna slunečního lidu“, který porotu zaujal nejen technickým provedením, ale i výtvarnou invencí.
Tématem letošního ročníku byl „Svět budoucnosti“. Všechny soutěžní práce jsou vystaveny do 8. září 2025 v pražské galerii Le Papier. Výstava je veřejnosti přístupná ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Do soutěže se letos zapojilo 12 škol z celé České republiky, jejichž studenti představili své práce v několika kategoriích, včetně designu, užitého umění a právě šperku. Soutěž Dotek papíru si klade za cíl podporovat kreativitu mladých tvůrců a ukazovat široké veřejnosti, jak rozmanité a inovativní může být využití papíru jako výtvarného materiálu.
Porota ocenila nejen vysokou úroveň soutěžních prací, ale i odvahu studentů experimentovat s tvary, strukturami a technikami. Vítězný šperk Matyáše Benháka byl podle slov hodnotitelů „důkazem, že papír může být nejen nositelem myšlenky, ale i plnohodnotným materiálem pro tvorbu současného designu“.
Matyáši Benhákovi se na začátku nového školního roku dostalo uznání, když mu osobně poděkovala za vzornou reprezentaci kraje také 1. náměstkyně hejtmana v oblasti školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.