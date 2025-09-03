V Kavárně na ulici v parku Střed zahraje 3. září kapela Meet Your Street

Do parku Střed semůžete 3. září od 16 hodin vypravit na koncert kapely Meet Your Street.
Kapela Meet Your Street hraje veselou pozitivní muziku mnoha žánrů (reggae, akustický rock, world music, folk). Hrajeme vlastní skladby i známé hitovky. Kytarista Jirka využívá looper, díky čemuž dokáže vrstvit zvuky více kytar a perkusí.
V Kavárně na ulici zahraje duo v sestavě Jirka Vass (kytara, zpěv, looping) a Petr Baranijak (trubka, zpěv). Zahrají české písničky (lidové, Nerez, Nohavica, Plíhal, Buty, Mňága..), zahraniční hity (Beatles, Lenny Kravitz, Bob Marley, Red Hot Chili Peppers, Sting, Ed Sheeran, Nirvana, Green Day, U2..) i vlastní skladby.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ (do klobouku).