Prodejna Altisport Litvínov zve 6. a 7. září na výprodej zboží druhé jakosti

Prodejna Altisport zve na prodej zboží 2. jakosti z eshopu ALTISPORT.CZ.
Neváhejte a dorazte si vybrat kousky za speciální ceny již od 49 kč za kus. Součástí výprodeje je i várka dámských prodloužených mikin z kolekce PREMIUM, prodávat se budou z původních 1699 Kč za 300 kč. Důvodem je pouze kazová látka na několika místech, na funkčnosti mikiny to ale nic nemění. Počet zákazníků bude regulován zaměstnanci ALTISPORT, vzhledem k historicky velkým účastem.
Prodej bude probíhat na provozovně v Litvínově – Nádražní 557, Litvínov. Vstup od kolejí – prodejna. Prodej bude v sobotu a neděli 6. a 7. září od 10:00 do 17:00.