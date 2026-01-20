kariéra zloděje nevyšla

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. To by se dalo přirovnat k příběhu 31letého muže z Litvínova z počátku tohoto roku. Mostečtí policisté mu předali sdělení podezření ze spáchání hned několika krádeží.
Litvínovan se zřejmě rozhodl, že se vydá na dráhu profesionálního zloděje. Kariera mu ale nevyšla. Během prvních 13 dní nového roku se podle policistů dopustil hned 7 krádeží na území Mostu. Všechny jednotlivé krádeže měli sice přestupkový charakter, ale součet způsobené škody přesáhl v této krátké době hranici trestného činu. Spektrum odcizeného zboží bylo rozmanité. Podezřelý navštívil prodejny s drogistickým nebo smíšeným zbožím, ale i s oblečením. Do každého z obchodů vstoupil už s jasným úmyslem. Do připravené tašky nebo pod oblečením měl uschovat parfémy, šampony, baterky, ponožky, spodní prádlo a mnoho dalšího. S takto nakoupenými věcmi pokaždé vyšel z prodejny bez řádného zaplacení. V několika případech byl přistižen pracovníkem ostrahy hned po nekalém nákupu, který přivolal uniformovanou hlídku. Zbylé krádeže mostečtí policisté objasnili díky zajištěného obrazového materiálu. Neúspěšného zloděje si předvolali k výslechu. V brzké době se bude muset Litvínovan dostavit k soudu, kde mu v případě uznání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody