Pomozte vylepšit mostecký CENTRAL a vyhrajte 5x voucher za 1 000 Kč!

Řekněte svůj názor a nechte se odměnit

Chybí vám v Centralu konkrétní módní značka? Je něco, co byste v prostorách centra změnili? Nebo máte nápad, jak pomoci zlepšit  služby? Každý, kdo vyplní krátký dotazník, bude automaticky zařazen do slosování o: 5× dárkový voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákupy v Centralu.

Jak se můžete zapojit?

Je to jednoduché a zabere vám to maximálně 2 minuty. Otevřete Facebook Central Most:

  1. Klikněte na odkaz níže.
  2. Odpovězte na 7 krátkých otázek.
  3. Zadejte svůj e-mail, abyc vás mohli v případě výhry kontaktovat.

https://forms.gle/9Q99aCPgmuL1958B8

 

