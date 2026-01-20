Pomozte vylepšit mostecký CENTRAL a vyhrajte 5x voucher za 1 000 Kč!

Řekněte svůj názor a nechte se odměnit
Chybí vám v Centralu konkrétní módní značka? Je něco, co byste v prostorách centra změnili? Nebo máte nápad, jak pomoci zlepšit služby? Každý, kdo vyplní krátký dotazník, bude automaticky zařazen do slosování o: 5× dárkový voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákupy v Centralu.
Jak se můžete zapojit?
Je to jednoduché a zabere vám to maximálně 2 minuty. Otevřete Facebook Central Most:
- Klikněte na odkaz níže.
- Odpovězte na 7 krátkých otázek.
- Zadejte svůj e-mail, abyc vás mohli v případě výhry kontaktovat.
https://forms.gle/9Q99aCPgmuL1958B8