Karlovarská formace Bernard blues band přijede do mosteckého Rokáče na Vinohradech

V pátek 9. června ve 21 hodin vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady BERNARD BLUES BAND. Tato karlovarská blues-rocková formace se stylově pohybuje od klasického elektrického blues 30. let, přes britské blues 60. let až k bluesrocku a cizí jí nejsou ani jazzové prvky. Kapela sdílela pódium s významnými osobnostmi a kapelami (Luboš Andršt, Michal Prokop, Ondřej Konrád, Larry Garner (USA), Raphael Wressnig (A), Charlie Slavík, Martin Kratochvíl, Honza Kořínek, Marcel Flemr, Lukáš Martínek, Stan The Man, Ivan Hajniš… ) i s matadory české bluesové a rockové scény (Bohouš Budina, Petr Karkoška, Martin Kettner, Štěpán Alexa, Pavel Menschik, Tony Řezáč… ). V Rokáči zahraje ve složení Míla Froněk (ex Natural, Proměny, Hard Again) – kytara, zpěv, Jirka Zýka – baskytara, zpěv, Pepa Plašil – klávesy, zpěv, Ivan Pelc (ex Blue Condition, JazzKVé) – bicí, Jaromír „Yarda“ Krištofovič – foukací harmonika, zpěv.