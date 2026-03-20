Kickboxeři z SK Leon Most bojovali na prestižním turnaji WAKO World Cup v Itálii

V italském Jesolu se představili také závodníci z SK Leon Most – Kung-Fu Centrum a rozhodně byli vidět! V konkurenci více než 4 000 sportovců ze 47 zemí světa dokázali Mostečané vybojovat 20 vítězství a přidat i 3 cenná umístění na stupních vítězů.
Velmi blízko zlatu měl Kryštof Průša, který ve finále podlehl svému dlouhodobému rivalovi ze Slovinska o pouhé 2 body. Šlo o mimořádně vyrovnaný zápas dvou špičkových závodníků. Silný výkon předvedl i Štěpán Zuda, který skončil těsně před semifinále po tvrdé a vyčerpávající bitvě s německým soupeřem. Zápas byl natolik náročný, že vítěz už do dalšího kola nenastoupil.
Řada mosteckých závodníků se musela probojovávat přes pavouky s více než 50 soupeři. I přesto dokázali vyhrávat těžké zápasy a ukázat, že Most má na světové scéně své místo.