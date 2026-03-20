Premiéra Dr.Dolittle 21. března bude v mosteckém divadle s překvapením

Od
redakce HL
-
0
65

651168957_1512319587563663_1813045095169517302_nSobotní premiéra divadelní inscenace v Městském divadle v Mostě pro malé i velké, Dr. Dolittle, bude spojená s překvapením po představení. Pro dětské návštěvníky bude připraven sladký raut a setkání s loutkami opic z afrického pralesa.
651224031_1512322794230009_3985321584047088950_nJeviště velké scény ožije dobrodružstvím plným fantazie, humoru i něhy. Vydejte se na cestu kolem světa s laskavým doktorem, který rozumí řeči zvířat – a možná i tomu, co často zůstává mezi lidmi nevyřčeno. Co si asi povídají psi, koně nebo opice? A co všechno se můžeme naučit, když opravdu nasloucháme?
651409330_1512322810896674_8220019101275411398_nČeká vás velkolepé dobrodružství, které připomíná, že porozumění a láska nejsou žádná věda – stačí mít otevřené srdce. A pokud nestihnete premiéru 21. března od 17 hodin, tak si nenechte ujít první reprízu, kterou pro vás hrajeme již v úterý 24. března v 17 hodin.
ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!