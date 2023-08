Kino Kosmos již nabízí vstupenky na střežený film kontroverzního Kazmy „Onemanshow the movie“

Mostecké Maxi kino Kosmos uvede v premiéře 17. srpna dlouho a přísně střežený projekt kontroverzního Kazmy „Onemanshow the movie“. Snímek slibuje něco, co diváci ještě nezažili a prý to bude pořádná pecka! Předprodej již můžete kupovat v předprodeji.



Internetový bavič Kamil Bartošek alias Kazma pracoval na svém dosud největším projektu, který nyní uvede na filmovém plátně. Celovečerní snímek ONEMANSHOW: The Movie se dočká velkého odhalení také v mosteckém kině Kosmos. Kazmův tým na projektu pracoval čtyři roky v nejpřísnějším utajení. Podle producentů náklady na film vyšly na zhruba 72 milionů korun. Tvůrčí tým a distributor ale slibují „unikátní podívanou, jakou tahle země v kinech ještě nezažila“.