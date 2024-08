Kino Kosmos uvede film Vrána, který se natáčel i v Mostě

Do českých kinosálů přichází americký akční film The Crow – Vrána, který se natáčel mimo jiné i v Mostě. Filmaři do snímku obsadili i místní komparzisty. Mostecké kino Kosmos uvede film v premiéře 29. srpna.

Filmový štáb využil pro své natáčení jako kulisu tehdy opuštěné Repre a jeho okolí.