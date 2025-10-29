Klubové setkání s nevidomou klavíristkou Ráchel Skleničkovou

Dalším hostem oblíbeného Klubového setkání bude nevidomá klavíristka a zpěvačka RÁCHEL SKLENIČKOVÁ. Účinkovala na Pražském jaru, koncertuje pravidelně na akcích pro nadační fond Světluška, známá je i duetem s Miro Žbirkou.
Dozvíte se proč je pro ni hudba Tmavomodrým světem? Kde se vidí za deset let? S kým touží spolupracovat?
Večery jsou otevřené všem, kteří mají zájem se něco dozvědět, naučit, odreagovat se nebo se setkávat s přáteli a poznávat nové. Návštěvníci dostanou pokaždé možnost se hostů na cokoliv zeptat. Všechny večery by měly přinášet hlavně zábavu, rozhodně nepůjde o těžká intelektuální témata a předem je zcela vyloučena i politika!
Termín konání: středa 26. listopadu 2025
Začátek od 19.00 hodin v Café Baru Citadela
Vstupné 150 Kč