Končí zasílání návrhů do Hejbni Mostem!

Letošní pátý ročník participativního rozpočtu, který začal s prvním dnem nového roku, dnes končí. Máte-li zajímavý nápad, co vylepšit ve veřejném prostoru, nezapomeňte na uzávěrku projektu Hejbni Mostem! Návrhy, můžete jich mít více, podejte nejpozději do ve čtvrtek 15. února 2024.

Rozpočet na letošní participativní rozpočet byl navýšen na 4 miliony korun s tím, že částka bude obdobně jako vloni rozdělena na dvě části: 700 tisíc korun je určeno pro projekty ve prospěch osob umístěných v pobytových zařízeních města Mostu (například domovy pro seniory) a 3,3 milionu korun pro občany města bez rozdílu.

Navrhnout projekt má šanci každý občan města starší 15 let, učinit tak musí v době od 1. ledna do 15. února. Podání návrhu je jednoduché, postačí vyplnit webový formulář na www.hejbnimostem.cz a doložit přehled odhadovaných nákladů. Kdo nemá možnost vyplnit dotazník on-line, může po předchozí domluvě navštívit kontaktní místo koordinátorky projektu (kontakty najdete níže).

Místem realizace návrhu musí být veřejný prostor, tedy pozemek nebo budova ve vlastnictví města Mostu. Finanční náročnost jednoho projektu nesmí přesáhnout částku 1,6 milionu korun včetně DPH, v seniorské části tato částka nesmí být vyšší než 0,7 milionu korun včetně DPH. Návrhy pro seniorskou část nemusejí být pouze investičního charakteru, ale může se jednat i o různé vzdělávací akce či workshopy.

Odborná komise zřízená magistrátem posléze ve druhé polovině února vyhodnotí, které projekty budou předány k veřejnému hlasování – vyřazeny budou ty, které nesplňují pravidla nebo nejsou v souladu se strategickým či územním plánem. Hlasování o projektech je naplánováno na první polovinu března a proběhne opět prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Hlasovat ale mohou i ti, kteří nemají přístup k internetu, a to za pomoci koordinátora (v tomto případě je třeba mít u sebe občanský průkaz a mobilní telefon). Do hlasování se mohou samozřejmě zapojit i ti, kteří žádný návrh nepodali, ale rádi by nějaký podpořili.

Koordinátorka projektu Hejbni Mostem:

Jitka Hejduková, Magistrát města Mostu, 1. patro, kancelář č. 115, telefon 476 448 432, e-mail: info@hejbnimostem.cz