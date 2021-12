Krádež kabelů vyřadila informační tabuli

Informační systém tramvajové a autobusové městské hromadné dopravy v Mostě slouží cestujícím už několik let velmi dobře. Pokud přijde cestující na zastávku MHD, jeho první pohled patří obvykle informačnímu panelu. Jaké bylo pro mnoho cestujících překvapení, když viděli na jedné zastávce panel zcela černý. „Nějaký nenechavec nám na zastávce Most, Zimní stadion ve směru na zastávku Most, Dopravní podnik poškodil a následně odcizil napájecí kabely, takže infosystém na této zastávce bude nyní až do opravy mimo provoz,“ informoval Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. K poškození a následné krádeži kabelů došlo v pátek 10. prosince 2021 po 1 hodině v noci. Případ vyšetřuje Policie ČR.