Kradli pneumatiky

Dva mladíci, kteří jsou už v Mostě pro své zlodějiny známé firmy, mají dle policistů na svědomí i krádež pneumatik. To odhalili policisté obvodního oddělení Most Zahradní díky místní a osobní znalosti. Muži ve věku 38 let a 27 let, oba z Mostu, si měli v jednom komerčním objektu přivlastnit čtyři kusy nových zimních pneumatik v hodnotě 19 tisíc korun. Mladší z dvojice měl na sídlišti Zahradní v Mostě v pozdně nočních hodinách přelézt asi třímetrový plot, dostal se na oplocení rampy a poté z vnitřního prostoru měl odcizit pneumatiky, které poškozeným pletivem předal svému staršímu komplici. Poté lup odnesli, prodali údajně neznámému zájemci a o peníze se rozdělili. Oba obvinění jsou stíháni vazebně pro předchozí trestnou činnost.