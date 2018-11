Podzimní famtripy a presstripy v Ústeckém kraji

Jednou z forem efektivní propagace nabídky cestovního ruchu jsou famtripy a presstripy, které jsou v Ústeckém kraji pořádány s podporou Czechtourismu. Na podzim jich proběhlo hned několik.

„Autentické zážitky z nejatraktivnějších míst v Ústeckém kraji, které jsme schopni zástupcům tisku, cestovních kanceláří, ale hlavně influencerům poskytnout, jsou tím nejlepším vodítkem při plánování dovolené či výletů. Jde nám o představení Ústeckého kraje jako destinace se zajímavými turistickými cíli, které mohou cestovní kanceláře nabídnout svým klientům. Doposud se totiž zahraniční a především čínští turisté v České republice soustředili na navštívení spíše tradičních míst jako je Praha, Český Krumlov a Karlovy Vary a to je naším cílem změnit,“ uvedl k podzimním aktivitám oddělení cestovního ruchu radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.

Na téma Lázeňství proběhl v září fam trip zástupců čínských cestovních kanceláří, kterého se zúčastnilo pět zástupců z Pekingu a pět zástupců ze Šanghaje. Organizace fam tripu probíhala ve spolupráci s oběma zahraničními zastoupeními Agentury CzechTourism v Číně, skupinu doprovázeli oba ředitelé těchto zastoupení. Po odpoledním programu, během kterého bylo představeno lázeňské město Teplice a dle zaměření fam tripu také nabídka společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., následoval společný program se zástupci kraje, kde byly předány kontakty a představena další turistická nabídka regionu.

Dále ve spolupráci se Zahraničním zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě navštívila Ústecký kraj v rámci presstripu skupina ruských novinářů. Jednalo se o zástupce cestovatelských časopisů, portálů, ale také třeba moskevského rádia ECHO. V dopoledním programu byla zahrnuta jízda lanovou dráhou na Komáří Vížku a prohlídka Hornické kulturní krajiny Krupka, která je nominována na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. Odpoledne si pak skupina v Teplicích prohlédla Pivovar Monopol a prostřednictvím společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. také místní lázeňská nabídka, která je mezi ruskými turisty velmi oblíbená.

Na organizaci říjnového fam tripu zástupců čínských cestovních kanceláří spolupracovalo krajské oddělení cestovního ruchu se Zahraničním zastoupením Agentury CzechTourism v Pekingu a organizací při Evropské unii European Travel Commission (ETC). Do programu fam tripu byla zahrnuta jízda lanovou dráhou na výletní zámeček Větruše v Ústí nad Labem, výhled z Větruše na město, prohlídka Domu s modrou krví, muzea porcelánu při společnosti Český porcelán a.s. Dubí, kde si účastníci fam tripu ozdobili vlastní hrníček a vytvořili si tak originální vlastnoručně vyrobenou vzpomínku na Ústecký kraj. Program byl pak zakončen návštěvou a prohlídkou Zámeckého vinařství Johann W v Třebívlicích, kde se celá skupina dozvěděla spoustu informací o litoměřické vinařské oblasti a místním vínu včetně tipů, jak si co nejlépe vychutnat skleničku tohoto moku. Mezi účastníky fam tripu nechyběli zástupci oblíbeného cestovatelského portálu Qunar a cestovní kanceláře Ctrip, jejíchž služeb čínští turisté hojně využívají.

Influencer trip japonských bloggerů proběhl ve spolupráci se Zahraničním zastoupením Agentury CzechTourism v Japonsku a pro některé bloggery se jednalo o vůbec první návštěvu České republiky. První den navštívili bloggeři České Švýcarsko, jeho pravou atmosféru zažili v Kyjovském údolí při výstupu na Kyjovský hrádek a během plavby na lodičkách v Edmundově soutěsce. Druhý den program směřoval do Žatce, skupina si prohlédla unikátní expozici Chmelařského muzea a vystoupila na Chmelový maják u Chrámu chmele a piva. Zajímavé pro ně bylo zjištění, že žatecký chmel je hojně využívaný při výrobě piva v Japonsku. Jeden ze zúčastněných se prostřednictvím sociální sítě informoval o využití tohoto chmelu u svého známého, který pracuje v japonském pivovaru Suntory a obratem mu přišla fotografie dvou prémiových ležáků, na jejichž výrobu zmíněný pivovar žatecký chmel používá. Pivo i místní speciality ochutnali bloggeři v pivovarské restauraci. I to je důležitá součást instatripu, protože gastronomické zážitky influenceři rádi se svými sledujícími sdílí.