Kraj pomůže obcím snížit energetickou náročnost

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili zpracování projektového záměru „Poradenství pro samosprávy – krajská energetická centra Ústeckého kraje“. Žádost bude podána do výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Z prostředků EU lze čerpat až 78,3 milionu korun.
Cílem projektu je podpora aktivního a komplexního přístupu Ústeckého kraje k řešení klimaticko-energetických témat. Služby v rámci projektu mají zejména zavést potřebné procesy na úrovni samospráv, poskytnout sdílené kapacity a služby energetických manažerů a postupně vytvořit prostředí pro vznik jednotných kontaktních míst.
Podpora se zaměřuje na odborné poradenské služby pro obce s cílem posílit roli energetických manažerů a zefektivnit systém energetického managementu kraje. Podpora umožní financovat pracovní úvazek sdíleného energetického manažera i zavedení a asistenci s provozem systémů a procesů energetického managementu v obcích I. a II. stupně.
V rámci projektu je plánováno osm pracovních úvazků s maximální výší podpory 2,5 milionu korun ročně a čtyři pracovní úvazky s podporou 1,5 milionu korun ročně. Na zavedení systémů a procesů energetického managementu je stanovena částka 1 000 Kč na budovu. Celkem by mělo být do projektu zapojeno 300 budov.
Projekt v rámci Ústeckého kraje navazuje na konzultační činnost, dále ji rozšiřuje a částečně nahrazuje aktivitou sítě veřejných energetiků, realizovanou v rámci projektu Transformační centrum Ústeckého kraje. Implementaci projektu bude mít na starosti Energetické centrum Ústeckého kraje