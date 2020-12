Krajská zdravotní spouští antigenní testování pro veřejnost

Krajská zdravotní na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky zahájí ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů pro veřejnost již dnes, ve středu 16. prosince 2020.

Test bude zájemci proveden na základě objednání v rezervačním systému na webu Krajské zdravotní, který je pro antigenní testy obyvatelstva již nastaven. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most bude stávající odběrové centrum rozšířeno o odběrový stan.

„Provozní doba v odběrových stanech v ústecké i mostecké nemocnici bude každý den osmihodinová. Zájemci o rychlotest na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 ve vzorku odebraném stěrem z nosohltanu nemusí mít vystavenou žádanku od praktického lékaře či hygienika. POC antigenní test pro širokou veřejnost je hrazen ze zdravotního pojištění,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Nadále odběrová centra společnosti Krajská zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem, a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který se provádí z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč,“ dodává MUDr. Tomáš Hrubý.

„Zájemce o odběr na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, do odběrového centra i stanu, se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný termín,“ dodává náměstek pro řízení zdravotní.

Místa odběru vzorků k testování na covid-19 v KZ jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov do regionální sítě.

Provoz odběrových stanů pouze pro testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 :

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)