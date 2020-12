Mostecká knihovna se v pátek čtenářům opět zavírá

Měststká knihovna Most přechází od 18. prosince na základě rozhodnutí Vlády opět do režimu omezeného provozu a to do odvolání.

V knihovně budou otevřeny dvě recepce, ve kterých je možné výpůjčky pouze vracet! Vypůjčit dokumenty bude možné jenom na objednání prostřednictvím on-line katalogu knihovny, příp. telefonicky na tel. č. 476 768 810 (v otevírací době knihovny). Knihovna žádá čtenáře, aby vyčkali, až jim budou tyto objednávky ze strany knihovny potvrzeny (e-mailem, SMS či telefonicky)!