Krajští zastupitelé dali dotacím zelenou

Na posledním zasedání dali zastupitelé Ústeckého kraje zelenou dotačním programům. Na jaké dotační peníze si mohou žadatelé sáhnout, čtěte na následujících řádcích.

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018

Dotace je určena na aktivity zaměřené na podporu rodiny, poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, provozované v mateřských a rodinných centrech. Na program je vyčleněno 500 tisíc korun. Žádosti se podávají od 14. do 31. 8. 2017.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018

Na program je z rozpočtu vyčleněno 10,5 milionu. Dotační program byl již zveřejněn, žádosti o dotace se mohou začít podávat od 14. do do 31. 8. 2017. „Vyhodnocení žádostí a návrh částek budou pak v nejbližším termínu předloženy ke schválení příslušným orgánům kraje tak, aby v prosinci 2017 byly dotace na základě uzavřených smluv připsány na účty poskytovatelů a mohly sloužit k zajištění financování sociálních služeb v období prvního čtvrtletí následujícího roku, a to do doby, než poskytovatelé obdrží prostředky, které kraj dostává na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva

Příjem žádostí byl zahájen 3. dubna a 5. dubna dopoledne z důvodu vyčerpání peněz skončil. Přišlo celkem 451 žádostí. Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí dotace 218 žadatelům v celkové výši necelých 27 milionů korun. Dalších 20 žadatelů bylo schváleno k zařazení do zásobníku, kdy v případě volných finančních prostředků budou uspokojováni dle pořadí přijetí žádostí. Celkem 12 žadatelů pro nesplnění základních podmínek dotačního programu a na vlastní žádost bylo vyřazeno. Ostatním byly vráceny přílohy s tím, že mají možnost podat znovu žádost v další výzvě Ústeckého kraje, která bude předložena ke schválení zastupitelům v září 2017.

Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018

Určen je pro střední školy na území Ústeckého kraje, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem a které vzdělávají žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje. Příspěvek škola poskytne žákovi, který dojíždí z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Příspěvek činí 1 000 korun na žáka za pololetí školního roku 2017/2018.

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018

Program je určen pro střední školy se sídlem na území Ústeckého kraje, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem a které poskytují výchovu a vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání. Podporuje talentované, nadané a pilné žáky, kteří dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Do programu byly vybrány obory: Strojní mechanik, Klempíř, Obráběč kovů, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Řezník – uzenář, Čalouník, Instalatér, Tesař, Zedník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 2 maturitní obory vzdělání – Aplikovaná chemie, Zdravotnický asistent. Dále zastupitelé schválili realizaci stipendijního programu pro studenty vysokých škol pod názvem Stipendium Ústeckého kraje.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018

Podporovány budou služby odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity a terénní programy. Žádosti se podávají od 14. do 31.8. 2017.