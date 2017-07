Nájezd na čtyřpruh u muzea na půl roku uzavřen

Řidiči pozor, sjezd a nájezd na silnici I/13 u čerpací stanice Shell nedaleko mosteckého muzea je uzavřen – a to až do konce roku. Důvodem je výstavba nového mostu. K omezení provozu poté dojde i na protilehlé straně komunikace. Tentokrát kvůli výstavbě nové okružní křižovatky.

Sjezd z přemostění (z ulice Čsl. armády) směr Litvínov, Chomutov, a rovněž i nájezd do Mostu ze směru Teplice, Praha byly uzavřeny již 7. července. Uzavírku ale provázejí dopravní zmatky. Řidiči si stěžují na špatně značené objízdné trasy, zejména ze směru od Teplic a od Prahy. „Na základě podnětu řidičů bude po dohodě se zhotovitelem na příjezdovém pruhu komunikace I/13 ve směru od Prahy a Ústí nad Labem, před sjezdem do ulic Rudolická a Pod Lajsníkem, umístěno místní dopravní značení s informací, že následující sjezd do centra (ul. Čsl. armády a Chomutovská) je uzavřen. Tak budou řidiči již v předstihu informováni o tom, že následující sjezd do centra je uzavřen, a budou moci využít sjezdu do ulic Rudolická a Pod Lajsníkem,“ ujišťuje Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Uzavírka potrvá zhruba půl roku. „Nájezdové a sjezdové rameno bude zprovozněno ještě před dokončením výstavby mostu a uzavřeno zůstane pouze v tomto roce,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí, které stavbu financuje.

Nová komunikace včetně mostů vyjde na více než tři sta milionů korun bez DPH. Jde o projekt z tzv. patnácti vládních ekomiliard. Poté, co bude silnice včetně mostů dokončena, převede ji stát do majetku Ústeckého kraje, cyklostezku zase do majetku statutárního města Mostu.

Řidiči budou muset ale čelit dalším omezením průjezdu i v příštím roce, a to s největší pravděpodobností začátkem roku 2018 na protilehlé straně komunikace I/13. V těchto místech se totiž počítá s novou okružní křižovatkou, která bude v pořadí (s plánovaným kruhákem u koupaliště) již třiadvacátým kulaťákem v Mostě. Jak nový most, tak i nová okružní křižovatka jsou součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské Radčice, s níž se začalo koncem uplynulého roku.

Některé práce na výstavbě nové silnice ale musely být pozastaveny. Jinde se naopak pracuje rychleji oproti harmonogramu prací. „V důsledku neočekávaných problémů, zejména přeložky kabelů, se na některých úsecích stavby doba realizace oproti schválenému harmonogramu prodloužila. V jiných částech naopak realizace probíhá rychleji, jelikož volné kapacity byly přesunuty do úseků, které bylo možné realizovat v předstihu. Cílem investora i dodavatele je dokončit dílo v dohodnutém termínu,“ konstatoval mluvčí Jakub Vintrlík.

Některé části komunikace kolem jezera jsou ale již téměř ve finální podobě. „V místech, kde došlo k rozporům projektové dokumentace se skutečným stavem místa plnění, jsou do vyřešení dané problematiky stavební práce pozastaveny. Celkově lze ale konstatovat, že u stavby ke skluzu nedochází,“ podotkl ještě Jakub Vintrlík. Společně s výstavbou nové komunikace vzniká zároveň podél i nová cyklostezka, která se realizuje postupně. „Konečná pokládka povrchů komunikace a dokončovací práce by se měly uskutečnit v první polovině roku 2018,“ prozradil dále mluvčí.

Stát budou vlaky i tramvaje

Omezení provozu při výstavbě nové silnice a mostů se dotkne tramvajové části trati pod mostem či omezení trati Českých drah. „K odstávkám tramvajového provozu dojde po dobu výstavby mostu několikrát, avšak vždy jen v řádech dnů. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy,“ podotýká ministerský mluvčí. Veškeré výluky tramvajové trati budou směřovány na nejméně vytížené časy, tedy víkendy a noční provoz.