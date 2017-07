Porušené paragrafy (28. týden)

Pět minut na kabelku

MOSTECKO – Policie nabádá občany, aby nenechávali ve svých vozech viditelně odložené věci, a to ani na krátkou dobu nepřítomnosti. Mohli by totiž dopadnout podobně jako motoristka, která zapomněla na sedadle zaparkovaného vozidla na sídlišti Pod Šibeníkem kabelku. Zloději stačilo pět minut na to, aby se cizí dámské kabelky zmocnil. „Lapka do vozidla vnikl násilím a kabelku odcizil. Poškozené motoristce způsobil krádeží kabelky a věcí v ní škodu ve výši téměř 20 tisíc korun. Další hmotná škoda vznikla na vozidle, které zloděj při vloupání poškodil,“ uvedla k případu policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Poplach v budce

MOST – Neznámá žena zavolala strážníky do ulice Josefa Ševčíka s tím, že se v blízkosti telefonní budky pohybují dvě osoby, které strhly telefonní automat a položily jej vedle ní. Strážníci, kteří na místo přijeli, ale zjistili, že se jedná o servisní firmu, jež má na starosti servis a údržbu těchto zařízení a na místě provádí jejich údržbu.

Vykopl dveře

MOST – V azylovém Domě na půl cesty musela zasahovat hlídka městské policie. Do zařízení se totiž vrátil bývalý klient a vykopl tu dveře od svého bývalého pokoje. V současné době se tento klient nachází v pokoji, z kterého byl dříve vykázán. Strážníci městské policie muže nalezli spícího v pokoji, u něhož byly poškozené dveře. Muže policisté zadrželi.

Sám se přiznal

MOST – Na služebnu mostecké policie přišel muž z Teplicka, který policistům uvedl, že odcizil mobilní telefon. Prý se procházel centrem města Mostu a vstoupil do jedné prodejny, kde nebyl žádný člověk. Na pultu ležel volně odložený mobilní telefon, který si muž přivlastnil. „Nejprve ho hodlal zpeněžit, pak si ale vše rozmyslel a zamířil na nejbližší policejní oddělení, kde se ke krádeži přiznal. Nevěděl však, kde mobil odcizil a tak policisté museli pátrat a nakonec zjistili, odkud telefon zmizel. Ten zajistili a vrátili ho zpět majiteli,“ popsala případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Čtyřicetiletému muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž byl již za krádež trestán a loni se vrátil z výkonu trestu.

Hledají se svědci nehody

MOST – Policie hledá svědky, kteří byli údajně na místě v době nehody, která se stala ve středu 28. června 2017 v Mostě, a mohli by policii poskytnout důležité informace. Ti mohou zavolat na linku 158 nebo na mobilní telefon 602 659 612. Při nehodě kolem 09.15 hodiny v ulici M. G. Dobnera (ulice za bývalou rybárnou) vyšla z domu starší žena a přecházela vozovku na druhou stranu. Než do vozovky vstoupila, nechala projet osobní vůz značky Škoda Fabia, který do jednosměrné ulice přijel z ulice Fr. Halase. Poté do silnice vstoupila, když do ní zadní částí narazilo toto vozidlo, které couvalo na parkovací místo. Chodkyně utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.

Nepořádek se prodražil

MOST – Odkládání nekomunálního odpadu u kontejnerů se nevyplácí. Přesvědčila se o tom žena, která odpad odložila ke kontejnerům v ulici Josefa Ševčíka. Všímaví občané ale rychle přivolali strážníky, kteří nepořádnici na místě zadrželi. „Za toto své jednání žena dostala pokutu, a navíc si musela nekomunální odpad od kontejnerů na svoje náklady odstranit, což se po kontrole ze strany hlídky městské policie také stalo,“ uvedl Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě.

Hlavou do budky

LITVÍNOVSKO – Z trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci obvinila mostecká policie 24letého muže z obce na Litvínovsku. Ten měl v Litvínově poškodit cizí majetek. V dopolední době rozbil na Koldomu skleněnou výplň u dveří a způsobil škodu za téměř tři tisíce korun. Poté pokračoval ulicí PKH, kde měl pěti údery hlavou rozbít skleněnou výplň telefonní budky u veřejného automatu. Tam byl díky zavolání svědka zadržen strážníky. Po chvilce hlavou udeřil do jejich vozidla a i to poškodil. Celkem výtečník napáchal škodu za více než 9 tisíc korun. Vyšetřovatel obviněného stíhá na svobodě. „Za toto jednání muži hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Motivem jeho nepochopitelného počinu byl údajně vztek,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.