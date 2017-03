Lessyho woheň v mosteckém Rokáči

V pátek 31. března od 21 hodin přivítá Rokáč na Zahražanech LESSYHO WOHEŇ, rock´n´rollovou kapelu z Liberce, která funguje s úspěchem už 19 let.

Hraje převzaté písničky od Beatles, Status Quo, Creedence, Nazareth přes KISS až po AC/DC a Metallicu. Lessyho woheň je rock´n´rollová kapela, která funguje s úspěchem už 19 let. Hraje převzaté písničky od The Beatles, Creedence přes KISS až po Metallicu, viz playlist. Všechny písničky si kapela více či méně upravuje k obrazu svému :-). Hrála už na všech možných akcích, jako jsou zábavy, narozeninové párty, podnikové večírky, svatby, rauty, sportovní akce, rockové festivaly atd. Hraje ve složení Lessy – kytara, zpěv, Tommy Rock – bicí, zpěv a Mihál – basa, zpěv.