Let It Roll: Mostečané i přespolní se mohou registrovat!

Pro obyvatele města Mostu a přilehlých obcí (Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice) byla spuštěna registrace na zvýhodněné vstupenky na největší drum’n’bassový festival na světě Let It Roll, který proběhne 31. 7. – 3. 8. 2025 u jezera Most.

Cena vstupenky je 990 Kč a bude možné ji zakoupit pouze na místě ve dny konání festivalu po předchozí registraci a předložení dokladu totožnosti.

registrace: www.letitroll.cz